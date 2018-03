OMS alerta para os riscos do frio na Europa

A Organização Mundial de Saúde (OMS), alertou para os riscos do frio que se tem feito sentir na Europa.

Zsuzsanna Jakab, responsável da OMS, referiu que o frio “pode ser prejudicial para a saúde das pessoas de muitas formas”, relembrando que as temperaturas baixas sentidas ultimamente, “podem agravar condições existentes e aumentar o risco de pressão alta, ataques cardíacos e AVC”.

Normalmente o risco é mais alto nas pessoas que têm menos rendimentos. “As casas mais pobres são as mais atingidas” porque as pessoas têm “menos dinheiro para aquecer adequadamente as casas”.

No entanto, a responsável referiu que os sem-abrigo, refugiados e migrantes são os que se encontram em maior perigo, porque estão mais vulneráveis por não terem “roupa apropriada, comida ou cuidados médicos”.

Até ao final de quarta-feira, a vaga de frio já provocou a morte de quase 50 pessoas na Europa e a neve e gelo têm causado danos nas estradas e atrasado ou cancelado voos, para além, do encerramento de várias escolas.