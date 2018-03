Ator do filme 'Hobbit' assume bissexualidade

Lee Pace ficou conhecido pelo seu papel como Thranduil, o pai do elfo Legolas, no filme ‘Hobbit’

O ator Lee Pace, conhecido pelo seu papel no filme ‘Hobbit’, revelou, em declarações à revista ‘W’ que é bissexual.

“Eu acho que é importante atores gays interpretarem personagens gays (…) Eu já namorei homens e mulheres”, revelou o ator.

Pace assumiu que sente algum desconforto em falar sobre a sua vida íntima: “Eu não sei porque é que alguém se importaria com isso. Os leitores não me conhecem. Sou um ator que interpreta papéis. Acho que esse tipo de pergunta é um pouco intrusiva”

