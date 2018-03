Facebook censurou estatueta com mais de 25 mil anos

O Facebook censurou fotografias da escultura Vénus de Willendorf, que tem cerca de 25 mil anos. A imagem foi considerada “conteúdo impróprio”.

A italiana Laura Ghianda publicou uma fotografia desta estátua e recebeu uma mensagem dos administradores do Facebook dizendo que o conteúdo que tinha publicado ia ser bloqueado por ser considerado “impróprio”. A utilizadora tentou recorrer desta decisão várias vezes, mas obteve sempre respostas negativas.

Queridos amigos internacionais, não vão acreditar no que me aconteceu. O Facebook censurou uma imagem que inseri num dos meus posts, porque continha a ‘pornográfica’ imagem de Vénus de Willendorf. Tentei apelar da decisão por quatro vezes. Uma estátua com 25 mil anos tem o poder de incomodar a equipa de controlo do Facebook”, escreveu Ghianda, no final do no passado, no seu perfil.

A notícia foi divulgada pela Art Newspaper e rapidamente se tornou viral. Como forma de protesto, várias pessoas começaram a publicar imagens deste ícone.

Entretanto, o Facebook assumiu o erro e fez um pedido de desculpas: “A nossa política de publicações não permite nus, mas temos uma exceção com estátuas. Portanto, o post com a imagem da Venus deveria ter sido aprovado. Pedimos desculpas pelo erro e já o fizemos saber ao utilizador que aprovámos o post”.

Recorde-se que a Vénus de Willendorf data do período entre 28.000 e 25.000 a.C. Encontra-se exposta no Museu de Historia Natural de Viena.