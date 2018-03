Mariza confirma fim do casamento

Mariza confirmou estar em processo de divórcio com António Ferreira. A fadista confirmou o fim do casamento de seis anos.

“Tudo para dizer que cabe dar a saber que eu e o António cessámos o nosso relacionamento conjugal há mais de um ano a esta parte, em efectiva e total separação de facto, com vidas totalmente separadas e independentes, tratando-se de situação irreversível, estando a ser dados os necessários passos para o decretamento do divórcio”, lê-se no comunicado publicado pela fadista no Facebook.

Mariza e António Ferreira têm um filho em comum, Martim, de seis anos.