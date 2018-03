Bas Dost não recuperou de lesão e está fora do clássico frente ao FC Porto que se vai jogar esta sexta-feira, pelas 20h30.

Além do holandês, também Piccini está a contas com uma lesão e não é opção para Jorge Jesus. Gelson Martins foi expulso no último jogo do Sporting e também não pode jogar no Dragão.

O FC Porto – Sporting joga-se na sexta-feira no Dragão às 20h30.