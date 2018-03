Autoeuropa. Trabalhadores aprovam aumentos salariais

Os trabalhadores da Autoeuropa aprovaram aumentos salariais de 3,2% num mínimo de 25 euros para este ano com retroativos a outubro.

73% dos trabalhadores votou a favor do pré-acordo e 25% votou contra, apurou o SOL.

Os 5700 trabalhadores da Autoeuropa foram chamados esta quinta-feira para votarem a proposta de aumentos salariais previstos no pré-acordo estabelecido entre a administração da fábrica de Palmela e a comissão de trabalhadores.

Também acordada com a administração foi a passagem a efetivos de 250 trabalhadores que estão a termo, assim como o pagamento de um subsídio que equivale a 10% do ordenado-base a trabalhadoras grávidas. Foi ainda aprovado o “pagamento de uma gratificação de 100 euros ou 200 euros em abril de 2018 conforme a antiguidade” do trabalhador.

Já a compensação para os novos horários de trabalho ao fim de semana será objeto de uma negociação autónoma a partir de agosto, altura em que a Autoeuropa deverá aumentar a produção de forma significativa para responder ao volume de encomendas do novo veículo T-Roc e, desta forma, terá de implementar os turnos contínuos.