Itália. Tajani é o candidato de Berlusconi

O atual presidente do Parlmento Europeu, Antonio Tajani, anunciou esta quinta-feira que seria candidato a primeiro-ministro de Itália.

Antonio Tajani vai apresentar-se como candidato do partido italiano Forza Italia, do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. As eleições realizam-se já no próximo domingo. 4 de março.

Tajani aproveitou para agradecer a Silvio Berlusconi pelo “ato de estima”. “Dei-lhe, esta noite, a minha disponibilidade para servir Itália. Agora, qualquer decisão cabe aos nossos concidadãos e ao Presidente da República”, confirmou Tajani no Twitter.