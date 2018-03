FC Porto fez transferência de dinheiro para o Estoril antes do jogo

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, admitiu que o clube fez uma transferência de dinheiro uma semana antes da segunda parte do jogo frente ao Estoril.

O FC Porto transferiu 784 mil euros para a SAD do Estoril-Praia a 14 de fevereiro.

No programa Universo Porto, o diretor de comunicação dos dragões confirmou o pagamento, mas negou qualquer corrupção.

“A 14 de fevereiro houve uma transferência do FC Porto para o Estoril de 784 mil euros. Nesse dia tivemos dinheiro depois do jogo com o Liverpool e pagámos também a outros clubes. No caso do Estoril, o valor refere-se a dívidas para com o clube, nomeadamente sobre a transferência do Carlos Eduardo para o Al Hilal e a cedência do Licá, conforme demonstra uma fatura de novembro de 2017”, justificou Francisco J. Marques.

“É evidente que o FC Porto não comprou o jogo com o Estoril, é uma calúnia muito grande”, acrescentou.

Recorde-se que esta quinta-feira o Ministério Público confirmou a entrada de uma denúncia anónima de corrupção no jogo dos dragões frente ao Estoril.

A primeira parte da partida foi jogada a 15 de janeiro e, por problemas numa das bancadas do estádio, a segunda parte foi adiada para 21 de fevereiro. A primeira parte terminou com o Estoril a vencer por 1-0 e, na segunda parte, o FC Porto deu a volta e venceu por 1-3.