O mau tempo veio para ficar. Chuva e vento forte vão continuar ao longo da próxima semana

Parece que o mau tempo não vai dar tréguas. A chuva e o vento forte vão continuar até, pelo menos, ao final da próxima semana, mas com tendência a reduzir a intensidade cada vez mais.

“Nos próximos dias vamos continuar sob a influência de uma depressão, já não é a Emma porque se dirige para as ilhas britânicas, mas temos outro núcleo depressionário que está no Atlântico e vai permanecer pelo menos até dia 5, havendo uma probabilidade de que até dia 9 ou 10 haja ainda continuação de um cenário depressionário”, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, estão previstos períodos de chuva nas regiões Centro e Sul que vão, de forma gradual, alargar-se até à zona do Norte.

Relativamente às temperaturas, nas regiões Norte e Centro, as mínimas deverão oscilar entre os 5 e os 8ºC. Já as máximas devem aproximar-se dos 12 aos 15ºC.

O IPMA colocou, esta sexta-feira, sob aviso amarelo os distritos de Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, até às 09h de sábado.