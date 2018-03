Festival da Canção. Representante de Portugal na Eurovisão é escolhido este domingo

Na final do Festival da Canção estão em competição 14 temas – escolhidos em duas semifinais – sendo que, da primeira ronda, foram escolhidas as canções “Só por Ela”, composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira; “(sem título)”, de Janeiro, “Para sorrir eu não preciso de nada”, de Júlio Resende / Catarina Miranda; “Pra te dar abrigo”, de Fernando Tordo / Anabela; “Anda estragar-me os planos”, de Francisca Cortesão / Joana Barra Vaz, “Zero a zero”, de Benjamim / Joana Espadinha e, por fim, “Sem medo”, de Jorge Palma / Rui David).

Na segunda semifinal foram apurados os seguintes temas: “O Jardim”, de Isaura / Cláudia Pascoal; “Bandeira Azul”, de Tito Paris / Maria Inês Paris, “Patati Patata”, de Paulo Flores / Minnie & Rhayra, “O Voo das Cegonhas”, de Armando Teixeira / Lili, o “Amor Veloz”, de Francisco Rebelo / David Pessoa, “Sunset”, de Peter Serrado” e ainda a “Mensageira”, de Aline Frazão / Susana Travassos.

A votação final está a cargo, por igual valor, do júri regional e do público, através do televoto.

Recorde-se que, a edição deste ano do concurso, ficou marcada algumas polémicas: um erro na contagem dos votos na primeira semifinal e as acusações de plágio da música “Canção do fim”, composta e interpretada por Diogo Piçarra. Este tema foi um dos mais votados na segunda semifinal, mas o cantor português acabou por desistir da competição.

A final do Festival da Canção decorre no Pavilhão Multiusos de Guimarães e, o vencedor, vai participar no Festival da Eurovisão da Canção, no mês de maio, em Lisboa.