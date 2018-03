El País critica "incendiários do futebol português"

“Provavelmente não há nenhum país no mudo com os futebolistas mais pacíficos e os dirigentes mais violentos. Falamos de Portugal”, começa por escrever o jornal espanhol El País.

O artigo enumera vários casos de incidentes que ocorreram em Portugal e destaca as declarações de Bruno de Carvalho, depois de ter ganhado na Assembleia Geral do Sporting, que disse aos sportinguistas para deixarem de ver os canais portugueses de televisão e de comprarem jornais desportivos.

Também Luís Filipe Vieira é criticado pelo jornal espanhol, onde é acusado de branqueamento de capitais e Pinto da Costa de associação criminal.

“Portugal vive o melhor momento da sua história futebolística, campeão da Europa das seleções de futebol e de futsal e com as melhores estrelas do mundo, Cristiano e Ricardinho. Neste caso, os problemas não são nos relvados, os sarilhos do futebol português, nascem, crescem e multiplicam-se noutros palcos”, pode ler-se no artigo.