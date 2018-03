Irmão de Diogo Piçarra sai em sua defesa nas redes sociais: “Acabaram com o sonho do meu irmão”

O irmão gémeo de Diogo Piçarra manifestou-se sobre a mais recente polémica do Festival da Canção, que envolve o seu irmão gémeo, afirmando que está “triste” por terem acabado com o seu sonho.

Já foram vários os artistas que se pronunciaram sobre esta polémica, depois de Carolina Deslandes e Tozé Brito, foi agora a vez do irmão gémeo de Diogo Piçarra falar sobre o assunto, através das redes sociais.

“Estou triste com os portugueses, acabaram com o sonho do meu irmão. Não têm noção do quão brilhante ele é, o ser humano que representa e o músico que está dentro dele”, começou por dizer, através do Instagram.

André, o irmão de Diogo Piçarra, afirmou ainda que representar Portugal na Eurovisão era um dos seus grandes sonhos. “Parabéns, acabaram de perder o português com mais vontade de representar Portugal e de obter um grande resultado”, concluiu.

Recorde-se que, Diogo Piçarra foi acusado de plagiar uma música de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, algo que gerou muita polémica e que levou a que o cantor desistisse do concurso.