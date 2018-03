Faleceu o juiz conselheiro João Henrique Martins Ramires

Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, João Henrique Martins Ramires nasceu em Silves em 1935 e faleceu durante a noite de hoje com indisposição súbita.

Licenciou-se na Faculdade de Direito de Coimbra, onde conheceu, ainda estudante de Medicina, Rosa Isabel Pinho Vaz Ramires, com quem veio a casar e teve sete filhos e 19 netos.

Começou a carreira na magistratura como delegado do procurador da República em Portimão, seguindo-se Valpaços, Vinhais, S. Pedro do Sul, Famalicão e Santa Maria da Feira. Já como juiz passou pelas comarcas da Ponta do Sol, Vagos, Tomar, Vila Franca de Xira e, em Lisboa, pelo Tribunal Criminal da Boa Hora, o Tribunal Cível de Lisboa no Palácio da Justiça e o Tribunal de Execução de Penas.

Foi juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa e jubilou-se como juiz do Supremo Tribunal de Justiça no ano de 2000.

O velório é hoje a partir das 18 horas, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, e o funeral realiza-se amanhã, no cemitério da Murtosa, pelas 12h, na Igreja de Santo António do Monte.