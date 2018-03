EUA. Tiroteio numa Universidade do Michigan provoca dois mortos

Segundo a polícia do Estado norte-americano do Michigan, um tiroteio numa zona das residências da Universidade Central do Michigan provocou dois mortos, esta sexta-feira.

A polícia foi chamada ao local depois de se terem ouvido disparos nos dormitórios da universidade. As duas vítimas não são alunos e a polícia "acredita que a situação teve origem num problema doméstico", afirmando não haver registo de mais feridos.

O suspeito do tiroteio é um aluno de 19 anos, que se encontra em fuga e estará armado, de acordo com o Twitter oficial da cidade de Mt. Pleasant.

Foi montado um perímetro de segurança à volta do edifício e a universidade foi encerrada.

UPDATE: The suspect is a black male and considered armed and dangerous. More information will be shared as it becomes available. — City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911. — Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018