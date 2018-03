Quaresma agride adversário e é expulso | VÍDEO

No dérbi entre o Besiktas e o Fenerbahçe, Ricardo Quaresma esteve apenas cinco minutos em campo. Entrou ao intervalo e aos 50 minutos viu o vermelho direto por agredir um adversário.

Em causa está um lance com o brasileiro Souza, do Fenerbahçe. O n.º7 do Besiktas terá dado uma cotovelada no adversário, o que lhe valeu a expulsão.

De cabeça quente, o português teve mesmo de ser agarrado pelos colegas de equipa.

O jogo, primeira mão das meias-finais da Taça da Turquia, terminou com 2-2.