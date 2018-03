Deputado do PAN vaiado depois de falar em "partidos lavandaria"

Os deputados do PS, do PCP e do PEV não gostaram das declarações de André Silva.

André Silva, do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), foi vaiado, esta sexta-feira, no Parlamento.

Os deputados do PS, do PCP e do PEV não gostaram de ouvir André Silva dizer que, com a angariação de fundos com tetos elevados ou sem limites, a lei de financiamento partidário quer “transformar os partidos em lavandarias”.

“É um retrocesso para um modelo de financiamento partidário totalmente opaco", afirmou o deputado do PAN.

José Silvano, deputado do PSD, disse não aceitar esse “rótulo” e recusou a ideia de que os “partidos são máquinas de lavar dinheiro”.

Ana Catarina Mendes, deputada e secretária-geral Adjunta do PS, também respondeu e afirmou que se tratou de um ataque "à democracia" e aos "partidos democráticos".