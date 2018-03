Governo vai lançar campanha de sensibilização para não abandono de animais

O governo anunciou, esta sexta-feira, que irá lançar uma campanha de sensibilização para o não abandono dos animais no dia 14 de março.

Para esta campanha vão ser distribuídos 40 mil panfletos com mensagens positivas, informações sobre a esterilização e com conselhos para os donos sobre o não abandono.

A campanha foi anunciada por Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

“Trata-se de uma medida que será mais um passo para sensibilizar as pessoas contra o abandono dos animais e os cuidados a ter com os mesmos", afirmou o secretário.

A mensagem pretende ainda transmitir a ideia de que se deve ponderar antes de se adquirir um animal, tendo em conta as necessidades do animal bem como as obrigações legais como desparasitação, vacinas, chip, registo e licença.