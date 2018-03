Ministra do Mar anuncia Janela Única Logística

Projeto-piloto deverá estar pronto a ser implementado "até ao final do ano". Ana Paula Vitorino revela que investimento vai criar benefícios de 50 milhões de euros nos três primeiros anos.

A Ministra do Mar assinou o contrato de adjudicação para a definição e criação da Janela Única Logística (JUL) celebrando acordos com 20 associações e empresas que participam neste projeto.

"Temos aqui um investimento de 5,1 milhões de euros, dos quais 85% financiados a fundo perdido pelo Compete 2020, portanto o Estado paga menos de um milhão de euros [...] e a economia consegue internalizar esse custo e além disso ter um benefício de 50 milhões de euros nos três anos seguintes", disse hoje Ana Paula Vitorino.

O objetivo foi criar uma nova versão do modelo de referência nacional dos sistemas de gestão portuária, criando uma nova geração de software que será alargada a todos os meios de transporte e operações logísticas. Com esta atualização, pretende-se assegurar a fluidez da informação referente ao transporte de mercadorias de/e para os portos de mar nacionais. Trata-se, no entender de Ana Paula Vitorino, "de um fator de competitividade essencial".

O projeto-piloto da JUL deverá estar pronto a ser implementado "até ao final do ano", altura em que a ministra do Mar espera que o sistema esteja a funcionar em Sines, que foi também o porto nacional onde foi implementado o projeto-piloto da JUP, mas também em Leixões.