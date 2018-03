Marginal no sentido Cascais-Lisboa reaberta

A Estrada Marginal de Oeiras, que foi encerrada esta sexta-feira à tarde devido à agitação marítima, no sentido Cascais-Lisboa, foi reaberta.

Desde quinta-feira que a Marginal tem sofrido encerramentos temporários por causa da agitação marítima.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai continuar durante a próxima semana, o vento vai manter-se forte com tendência a diminuir e a agitação marítima vai manter-se forte com ondas que podem chegar aos quatro e cinco metro, mas com tendência para diminuir para os três a quatro metros.

Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro continuam sob aviso amarelo, que se vai manter até às 9h de sábado.