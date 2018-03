Adepto do Benfica que atropelou mortalmente adepto sportinguista vai ser libertado

Luís Pina, o adepto do Benfica que atropelou mortalmente Marco Ficcini, adepto italiano do Sporting, vai ser libertado esta sexta-feira, avança o Correio da Manhã.

Em causa está o facto de o processo ainda não ter chegado à fase de debate instrutório, mais de 10 meses depois.

Recorde-se que, em abril do ano passado, Luís Pina atropelou mortalmente Marco Ficcini, de 41 anos, junto à rotunda das piscinas do Estádio da Luz. O italiano estava com elementos da claque sportinguista Juve Leo.