Carro fica totalmente congelado devido ao frio

Um carro ficou totalmente congelado, em Tower Hamlets, Londres, devido às baixas temperaturas que se têm feito sentir na Europa.

O motor também ficou danificado depois de um bloco de gelo ter entrado num tubo de água. Os mecânicos tentaram arranjar o tubo, mas o carro vai continuar cheio de gelo durante alguns dias.

A polícia de Tower Hamlets utilizou o Twitter para expressar a sua solidariedade para com o condutor. “Se por acaso é o dono deste carro, tem toda a nossa solidariedade. Na verdade, gostávamos de ter tempo para o ajudar a tirar o gelo”, lê-se na publicação.

#ResponseTeamB if you are the unfortunate owner of this vehicle in Tower Hamlets you have ERTBs deepest sympathy! I actually wish I had time to help you clear it 🤭 #frosty #ice #beastfromtheeast pic.twitter.com/wms0YbaryX