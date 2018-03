Sismo de 4,3 nos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aconselha os habitantes a acatarem as indicações da Proteção Civil

Um sismo de 4,3 na escala de Richter foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, avançou a RTP. O epicentro do sismo foi a 25 quilómetros a oes-noroeste de Ginete, ilha de São Miguel.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aconselhou os habitantes a acatarem as indicações da Proteção Civil. De momento, não há relatos de danos.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Mosteiros, intensidade III nas regioes de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca", lê-se no comunicado do IPMA. Caso seja necessário, o Instituto publicará novos comunicados.

Relembre-se que há quinze dias o arquipélago dos Açores registou centenas de réplicas sísmicas.