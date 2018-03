O FC Porto venceu o Sporting por 2-1, alargando a distância para oito pontos.

No Dragão, o FC Porto adiantou-se no marcador por Ivan Marcano e, perto do intervalo, Rafael Leão, que tinha acabado de entrar, fez o 1-1.

No início da segunda parte, Brahimi fez o 2-1 para os dragões.

A equipa de Jorge Jesus fica assim a oito pontos do FC Porto.