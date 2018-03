Rui Pedro está desaparecido há 20 anos

Faz amanhã 20 anos que a criança, com 11 anos na altura, desapareceu em Lousada. O único suspeito do caso que foi condenado, o camionista Afonso Dias, continua a reclamar inocência

Faz amanhã 20 anos que desapareceu Rui Pedro, em Lousada.

O seu paradeiro continua desconhecido e o único condenado do caso, Afonso Dias, continua a reclamar inocência.

Na altura, a 4 de março de 1998, o rapaz tinha 11 anos com 1,50 metros de altura, cabelo e olhos castanhos e pesava 45 quilos. É uma das sete crianças que está na lista de desaparecidos da PJ.

O único suspeito do caso, o camionista e amigo da criança que terá sido a última pessoa a contactar com a criança, Afonso Dias, foi condenado pelo tribunal da Relação do Porto em 2013 pelo crime de rapto com uma pena de três anos de prisão efetiva.

A sentença foi decidida a 04 de março de 2013, quinze anos depois do desaparecimento de Rui Pedro, com os desembargadores a acreditar que Afonso Dias tinha levado a criança até Alcina Dias, prostituta, cujo depoimento foi alegadamente desvalorizado em primeira instância, em Lousada, por entrar em contradição com aquilo que tinha sido investigado em 1998.

A condenação aconteceu depois de numa primeira instância Afonso Dias ter sido absolvido por não ter sido provado o crime. O que levou a família de Rui Pedro a recorrer para a Relação.

O camionista cumpriu pena no estabelecimento prisional de Guimarães, depois de esgotadas todas as possibilidades legais de recurso. Esteve preso entre 18 de março de 2015 e 29 de março de 2017.

“Não foi uma condenação justa. O que o senhor Afonso Dias referiu desde sempre corresponde à verdade e é que, de facto, ele não tem nada a ver com o desaparecimento do Rui Pedro”, insistiu o advogado Paulo Gomes em declarações à Lusa.

Já depois de sair da prisão Afonso Dias continuou a clamar inocência e garante nunca ter sabido o que aconteceu a 04 de março de 1998, dia do desaparecimento da criança.

Para a família de Rui Pedro, mais importante do que a condenação de Afonso Dias era saber o que foi feito de Rui Pedro, diz o advogado que representa os pais da criança, Ricardo Sá Fernandes.

Em Portugal, para os tribunais, “o assunto está encerrado”. Mas, ainda corre termos um recurso interposto no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre o qual ainda se aguarda o resultado.