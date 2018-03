Fizz. Como o ex-procurador terá sido ameaçado de morte

Segundo o SOL apurou, Orlando Figueira terá sido abordado segunda-feira por uma pessoa que esteve dentro do tribunal. As ameaças surgiram no dia seguinte, num encontro com a sua irmã.

O requerimento apresentado na quinta feira pela defesa do ex-procurador Orlando Figueira, em que se solicitava um reforço de proteção por ameaças à sua integridade física e vida foi curto e com poucos pormenores. A defensora pública começou por dizer que além de Orlando Figueira ela própria e a irmã do antigo magistrado tinham sido ameaçadas por uma pessoa que se dizia a mando de outra «amplamente referida nos autos». Mas o suspense não ficava por aqui: Carla Marinho pediu de seguida ao tribunal que juntasse ao processo todas as imagens de segunda e terça-feira de videovigilância do edifício A do Campus da Justiça e da envolvente, bem como as imagens da receção do Hotel Ibis da Expo.

O texto do requerimento, ainda que vago, revelava assim que a pessoa que terá feito as ameaças tinha estado no tribunal e nas imediações em dia em que as sessões de julgamento decorriam.

O coletivo presidido pelo juiz Alfredo Costa determinou uma reavaliação do risco a que o arguido está exposto, por parte da PSP, e decidiu enviar o caso para o MP para dar início a uma investigação crime.

Ao que o SOL apurou, o antigo procurador terá sido abordado na segunda-feira junto ao tribunal por uma pessoa, de forma simpática. Após isso, na manhã seguinte, numa nova abordagem, foi-lhe pedido para que comparecesse no final desse dia no Hotel Ibis que fica próximo do tribunal, na Expo, em Lisboa. Por estar em prisão preventiva, Figueira terá pedido à sua irmã que fosse em sua representação – o arguido não pode sair de casa fora do horário das sessões de julgamento. E foi aí que terão sido feitas as ameaças.

O pedido de proteção policial e das imagens de videovigilância, não mereceram a oposição nem da defesa, nem do Ministério Público.