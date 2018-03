Canceladas viagens marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo

Empresa responsável pelas ligações marítimas entre as ilhas diz que as condições atmosféricas podem pôr em causa "a segurança do navio e dos passageiros". Madeira e Porto Santo estão sob aviso amarelo deviso às previsões de vento, chuva e ondulação fortes.

Foram canceladas todas as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo que estavam programadas para hoje, devido ao mau tempo.

De acordo com a página oficial da Porto Line, a empresa que assegura as ligações marítimas diz que as “más condições atmosféricas” podem pôr em causa “a segurança do navio e dos passageiros”.

A empresa diz ainda que todos os passageiros afetados pela interrupção das viagens podem fazer a alteração da data do bilhete sem pagar qualquer taxa adicional.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a capitania do porto do Funchal colocaram as ilhas da Madeira e de Porto Santo sob aviso amarelo até às 00 horas de domingo, devido às previsões de vento forte, chuva e ondulação.

O aviso divulgado aponta que o vento vai soprar de qualquer direção entre os 51 e os 62 quilómetros no mar da região

As autoridades emitiram um aviso de mau tempo à população recomendando aos proprietários de embarcações que “tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

Para as zonas montanhosas da Madeira, o aviso sobe de escala, passado a laranja - o segundo mais grave numa escala de quatro – estando previsto vento forte, com rajadas até os 130 quilómetros/hora.