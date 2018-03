Cancelados dois voos com partida de Lisboa

Cancelados dois voos hoje de manhã no aeroporto de Lisboa

Foram cancelados hoje de manhã dois voos que iam partir de Lisboa.

Um dos voos era da TAP e tinha partida marcada pelas 6h50 para aterrar em Londres, no aeroporto de London City. Foi cancelado pelo atraso do piloto e devido ao mau tempo sendo que todos os voos que se estão a dirigir para a capital britânica estão a ser desviados para os aeroportos de Gatwick e Heathrow, diz a TAP.

De acordo com o site da ANA - Aeroportos, foi também cancelado um outro voo da TAP, previsto para as 8h40 com destino a Bruxelas.