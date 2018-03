16 voos da Madeira cancelados por causa do mau tempo

Todas as ligações aéreas com partidas ou destinos para a Madeira foram suspensas, diz a RTP

Foram cancelados 16 voos que iam aterrar e partir da ilha da Madeira durante esta manhã, avança a RTP.

A suspensão das ligações aéreas resulta do mau tempo que se faz sentir no arquipélago, com ventos que chegam aos 130 quilómetros/hora.

O cancelamento dos voos afetou pelo menos dois mil passageiros, diz a RTP.

Já à Lusa, fonte do aeroporto explicou que foram cancelados dez voos a que se somam cinco que divergiram para aterrar nos aeroportos de Lisboa, Porto ou Porto Santo.

A mesma fonte disse ainda à Lusa que as condições meteorológicas vão estar instáveis até às 19 horas de hoje, estando prevista a possibilidade de algumas abertas que podem permitir algumas aterragens. No entanto, o número de partidas canceladas deverá subir durante a tarde.

Também as ligações marítimas entre a Madeira e Porto Santo foram canceladas devido à forte ondulação.

A decisão da Porto Line, a empresa que assegura as ligações marítimas, foi tomada devido às “más condições atmosféricas” que podem pôr em causa “a segurança do navio e dos passageiros”.

A empresa diz ainda que todos os passageiros afetados pela interrupção das viagens podem fazer a alteração da data do bilhete sem pagar qualquer taxa adicional.