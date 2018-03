Nelson Évora continua a ser um dos favoritos

Nelson Évora, campeão olímpico do triplo salto há dez anos em Pequim, continua, a quase um mês de completar 34 anos, a ser um dos atletas de elite da disciplina e um dos favoritos à vitória nos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta que decorrem até amanhã em Birmingham, Inglaterra.

Da equipa que compõe a seleção portuguesa na competição, na maior representação desde Budapeste 2004 (também oito atletas) – dois atletas no setor masculino e seis no feminino, na qual se estreia uma estafeta de 4x400 metros –, destaque também para Tsanko Arnaudov, jovem de origem búlgara que veio viver para Portugal na pré-adolescência e que se tornou num dos melhores lançadores mundiais do peso.

Hoje é o principal dia de competição para a seleção lusa, com Arnaudov a subir à pista às 11h45 e a afirmar que o seu recorde português de 21,27 metros, conseguido há duas semanas pode representar «uma maior responsabilidade, um acréscimo de vontade de lançar mais ainda, porque é possível». Segundo o lançador do peso, citado pela agência Lusa, «os recordes são para bater». Para a prova, a sua estreia em mundiais de pista coberta, diz, a estratégia é «entrar no primeiro lançamento e fazer uma boa marca», porque obriga o «concorrente a esforçar-se mais e a cometer erros».

«O primeiro lançamento é sempre muito importante, para nós e para os outros», afirmou o atleta português, detentor da sétima melhor marca do ano e medalha de bronze nos Europeus de 2016 ao ar livre.

Regresso em grande

Para as 19h08 está marcada a final direta do triplo salto, com Nelson Évora, detentor de oito medalhas em grandes competições – e com lesões bem graves no currículo –, a almejar o pódio no lugar mais alto.

Desde que retomou a competição, após vários anos de múltiplas fraturas de esforço, Nelson Évora já foi medalha de bronze nos Mundiais de ar livre de Pequim em 2015 e conseguiu o mesmo resultado em Londres em 2017. Foi também campeão europeu de pista coberta em 2015, em Praga, e de novo no ano passado em Belgrado.

Depois de este inverno ter conseguido marcas que o colocam entre os melhores do ano – 17,30m a 8 de fevereiro em Madrid – na lista de entrada para os Mundiais de Birmingham detém a segunda melhor marca, só atrás do brasileiro Almir dos Santos (17,37m).

Mas este terá contra si a inexperiência internacional, ao contrário do português, um dos saltadores com mais historial em prova. Christian Taylor (EUA), atual campeão mundial e olímpico está em ano sabático.

Pelas 13h05 corre-se a eliminatória dos 4x400 metros femininos, uma prova inédita para a seleção portuguesa. Depois de este ano já ter melhorado a sua melhor marca em pista coberta, com 53,13 segundos, Cátia Azevedo foi ontem afastada nas meias-finais dos 400 metros femininos.

A recordista de Portugal ao ar livre (51,63s), que ficou apenas com o 29.º tempo entre as 31 atletas na competição, junta-se hoje a Dorothé Évora, Filipa Martins e Rivinilda Mentai na estreia da estafeta lusa nos 4x400 femininos.