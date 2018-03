Governo aprova 22 projetos de regadio

O governo aprovou 22 projetos no âmbito do programa nacional de regadios, revelou à Lusa o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luis Capoulas Santos, que adiantou ainda que os restantes projetos “serão para aprovar até ao final deste ano, para que a execução esteja concluída, o mais tardar, em 2022”.

Os 22 regadios já provados traduzem um investimento com um valor total de 248 milhões de euros, disse ainda o governante. Alguns dos projetos já aprovados estão nas regiões do Algarve e do sudoeste alentejano, como é o caso do regadio na Várzea-de-Odeleite e na Várzea-de-Benaciate. É também exemplo o projeto de modernização do regadio nos perímetros de Campilhas e Alto Sado, na zona Litoral, Norte e Centro, em Óbidos, Vale do Liz e baixo Mondego e no interior norte na Alfândega-da-Fé.

Hoje foi apresentado o projeto da Lezíria de Vila Franca, que visa beneficiar cerca de 6.500 hectares e para o qual estão alocados 30 milhões de euros.

Com este programa nacional, cujas candidaturas ao concurso estão abertas até final de setembro, o governo estima que serão instalados, em todo o país, cerca de 95 mil hectares de regadios, 54 mil de novos regadios e 41 mil correspondentes a modernizações, tendo sido alocado um investimento público na ordem dos 534 milhões de euros.

Apesar de admitir que o cenário de seca ainda está longe de ser afastado, o ministro da Agricultura garante que as últimas chuvas conseguiram atenuar o problema e a longo prazo vão contribuir para a recarga das reservas de água.