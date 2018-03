Tribunal de Loulé continua encerrado devido ao mau tempo

Instalações do tribunal vão estar encerradas devido ao atraso na conclusão das obras, que resulta do mau tempo. Alguns julgamentos vão decorrer no Tribunal Administrativo e Fiscal

O Tribunal de Loulé vai manter-se fechado nos primeiros dias da próxima semana devido ao mau tempo, informou a Comarca de Faro. O tribunal está encerrado desde quarta-feira.

Em comunicado, a comarca de Faro diz que "a persistência do mau tempo" está a "dificultar a conclusão das obras" de recuperação do edifício, que estavam em curso.

Por isso, avisa o tribunal, será "impossível" assegurar todos os julgamentos que estavam agendados para o início da próxima semana, devido ao facto de terem de ser realizados "de forma condicionada à disponibilidade de sala", no Tribunal Administrativo e Fiscal.

Desde quarta-feira, os julgamentos de processos sumários e abreviados e as diligências urgentes decorrem no edifício do outro tribunal, no Administrativo e Fiscal, onde foi criado um núcleo de atendimento para as situações mais urgentes e para a obtenção de certificados de registo criminal.