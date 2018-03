Vladimir Putin diz que Rússia vai ter "vitórias brilhantes" no futuro

Presidente da Rússica vai a votos no próximo dia 18 de março com a reeleição quase garantida

O Presidente russo, Vladimir Putin, que vai a votos no próximo dia 18 com a reeleição quase garantida, prometeu "vitórias brilhantes" para a Rússia, durante uma ação de campanha que decorreu hoje em Moscovo, com milhares de apoiantes.

"Queremos que o nosso país brilhe e olhe para o futuro, tudo faremos para tornar felizes os nossos filhos e netos. Ninguém o fará por nós", disse Putin, acrescentando que "a próxima década e todo o século XXI serão marcados pelas nossas brilhantes vitórias".

Vladimir Putin aludiu à união dos russos e afirmou à multidão no estádio Luzhny que a Rússia "é uma equipa".

Durante a ação de campanha, atletas olímpicos, compositores e astronautas exprimiram o apoio ao Presidente da Rússia, que está no poder há mais de 18 anos e se candidata a um novo mandato de seis anos.