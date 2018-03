O 'diálogo' começou mesmo com Rui Rio?

As conversas que o PSD desenvolve neste momento com o Governo do Partido Socialista foram iniciadas já na anterior liderança social-democrata, de Pedro Passos Coelho.

As únicas áreas que a nova direção de Rui Rio tem negociado com o PS são, como é aliás assumido por toda a praça política, a descentralização e os fundos comunitários – sendo que o Executivo de António Costa não abdica e tem relembrado ao Parlamento que já no seu programa eleitoral havia firmado a intenção de aprovar grandes obras públicas por uma maioria de 2/3 na Assembleia da República.

A questão, todavia, é que nada disso começou em 2018.

Nem a descentralização, cujo ministro então responsável (Eduardo Cabrita) reuniu com deputados do PSD antes da mudança de direção ‘laranja’, nem os fundos comunitários, para os quais Passos Coelho mostrou disponibilidade para dialogar ainda antes das autárquicas, nem sequer as obras públicas, sobre as quais Passos afirmou a este jornal, em setembro do ano passado, que «o PSD não diz que não» a um «consenso».

Saiba mais na edição do SOL deste fim de semana