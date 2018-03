Marginal fechada devido ao mau tempo

A Avenida Marginal voltou este domingo a ser encerrada ao trânsito, na zona de Oeiras, devido à agitação marítima.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte da Câmara Municipal de Oeiras, que explicou que a via está cortada desde as 15h20.

O troço entre Paço d’Arcos e o Alto da Boa Viagem também esteve interdito na passada sexta-feira, reabrindo ao trânsito por volta das 17h20.

Desde quinta-feira que a Avenida Marginal tem sofrido cortes no trânsito devido ao mau tempo.

Recorde-se que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva vai continuar em Portugal até ao final da próxima semana. A intensidade do vento deverá diminuir com o passar dos dias. O mesmo vai acontecer com a agitação marítima, que deverá manter-se forta mas com diminuições de intensidade ao longo da próxima semana.