Tiros junto à Casa Branca

Foram ouvidos tiros este domingo junto à Casa Branca. Os tiros foram ouvidos junto à vedação da residência oficial do presidente dos Estados Unidos da América (EUA).



De acordo com os serviços secretos norte-americanos, apenas uma pessoa ficou ferida. Os ferimentos foram auto-infligidos.



A segurança junto à Casa Branca encontra-se em alerta máximo e a circulação rodoviária e pedonal está encerrada.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.