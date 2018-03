A atriz Sofia Ribeiro usou as suas páginas nas redes sociais para explicar o porquê de, anteriormente, ter usado a Internet para se queixar da sua vizinha, que ouvia música com o volume demasiado alto.

“Eu não me zanguei com a vizinha, embora ela até merecesse. Brinquei com uma situação chata que se repete constantemente. Aliás, como tento fazer sempre e com as situações mais variadas. Mesmo quando aparentemente não têm piada nenhuma. É só a minha forma de levar a vida”, escreveu a atriz no Instagram.

“Brincando! Não é certa, não será errada, é apenas a minha. Zangas, tenho poucas. Aprendi talvez da pior forma que a nossa energia é preciosa”, acrescentou.