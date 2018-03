Ex-concorrente de reality show da TVI suspeito de agredir futebolista

Um ex-concorrente do reality show da TVI ‘Love On Top’ é suspeito de ter espancado o futebolista André Leão junto à discoteca Dock’s, em Lisboa.

O caso ocorreu na quinta-feira à noite, quando André Leão estava com dois amigos na discoteca. O concorrente do reality show, Rui Rodrigues, também estava no estabelecimento noturno e terá reconhecido André Leão e acusou-o de ter estado envolvido na agressão de um amigo de Rodrigues.

Houve uma discussão no interior da discoteca e, já no exterior, Leão e os amigos foram agredidos – foi esmurrado e atingido com pontapés na cabeça. Uma testemunha garantiu à PSP que Rui Rodrigues era um dos atacantes, refere o Correio da Manhã.

De acordo com o mesmo jornal, Leão, de 23 anos, está internado no Hospital São Francisco Xavier. Esteve induzido em coma, mas, na sexta-feira, recuperou a consciência e conseguiu comunicar com familiares.

"Ele é casado e tem dois filhos menores. Fez a formação connosco e preparava-se para regressar à equipa de futebol sénior", disse ao Correio da Manhã Vítor Soares, vice-presidente do Clube Atlético e Cultural da Pontinha.