O Benfica venceu este sábado, no Estádio da Luz, o Marítimo por 5-0, num jogo da 25ª jornada da I Liga.



Os golos dos encarnados foram marcados por Jonas (16'), Alejandro Grimaldo (22'), Jonas (35'), Jonas (Penálti aos 42') e Andrija Zivkovic (81').



O Benfica fica assim isolado no segundo ligar do campeonato, três prontos à frente do Sporting e a cinco do FC Porto.