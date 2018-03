Nélson Évora conquistou, este sábado, nos Mundial de Pista Coberta, na cidade de Birmingham, a medalha de bronze no triplo salto.

O atleta português fez um salto de 17,40 metros, o que lhe permitiu conquistar o bronze e também bater o seu recorde nacional em pista coberta (17.33 metros).

O norte-americano Will Claye conquistou o ouro, com um salto de 17,43m, e a prata foi para o brasileiro Almir dos Santos, com um salto de 17,41m.