Os melhores filmes do ano na madrugada de domingo

O fim-de-semana fecha com a cerimónia de atribuição dos Óscares da Academia. Uma competição de gigantes para acompanhar até de madrugada.

Na noite de domingo todas as atenções estarão voltadas para o Dolby Theater (Los Angeles), onde se realiza a 90.ª edição dos Òscares. O anfitrião é o humorista Jimmy Kimmel.

A Forma da Água, do mexicano Guillermo del Toro, lidera com 13 nomeações, mas Três Cartazes à Beira da Estrada, de Martin MacDonagh, é talvez o favorito a melhor filme, depois de ter conquistado vários BAFTA. Mais arredado da discussão parece The Post, de Steven Spielberg.

No plano das interpretações, a grande dúvida é se Daniel Day-Lewis recolhe a sua quarta estatueta dourada para ator principal com o último filme da sua carreira, Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson, ou se esta vai para Gary Oldman pelo seu papel como Churchill em A Hora Mais Negra.

Na categoria de melhor atriz principal, Frances McDormand (Três Cartazes...) é mais do que favorita, apesar da concorrência de peso de Meryl Streep (The Post).

A cerimónia será transmitida pela SIC, a partir da 1h, e prolonga-se pela madrugada dentro.