Diogo Feio: ‘O CDS pode conquistar votos à esquerda, à direita e ao centro’

Há um ano e meio deu uma entrevista em que dizia não perceber o projeto político do PSD e em que olhava para o Ciudadanos como exemplo de crescimento. O Diogo Feio é vidente e não disse a ninguém?

Não sou, não (risos). Em política, o caminho faz-se caminhando. O CDS tem cumprido. Cumpriu os objetivos a que se propôs do ponto de vista eleitoral. Nos Açores, mais votos, mais percentagem, mais deputados. Nas autárquicas, é preciso relembrar o último congresso, em que a líder do partido [Assunção Cristas] apresentou, por um lado, a vontade de o CDS ir sozinho à Câmara de Lisboa, o apoio a um independente, que é Rui Moreira no Porto, e o apoio à solução de coligação em Cascais. Curiosamente, as três apresentadas no congresso foram as três vencedoras. Indo a Lisboa, lembra-se que ninguém acreditaria que o CDS teria 21% e quatro vereadores e passar a ser a segunda força política na capital? Isso foi possível. Lisboa não é o país, evidentemente, mas o trabalho que foi feito em Lisboa com Assunção Cristas é um trabalho repetível para o resto do país. Com isto, o CDS assume-se como uma força política relevante para que seja possível numa maioria de 116 deputados diferente daquela maioria que atualmente temos com o Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP. Em Lisboa, dos três vereadores que o CDS ganhou, dois foram retirados ao PS, que antes tinha maioria absoluta. Deixou de a ter.

Foi o CDS que tirou a maioria a Fernando Medina?

Absolutamente. Não tenho qualquer dúvida disso.

Falando em maioria parlamentar de direita. Rui Rio, novo líder do PSD, insiste que deve governar quem ficar em primeiro lugar nas legislativas e não quem tem uma maioria parlamentar. Assunção Cristas diz o oposto. A direita está em contradição? E voltará a governar enquanto em contradição?

A resposta é muito simples: a realidade. Foi a realidade que acabou por se impor após as últimas eleições. Uma realidade, todavia, que não tinha sido explicada. Isto é: ninguém dissera aos eleitores portugueses, que contavam com essa tradição de governar quem ganhasse, que o partido que ficasse em segundo lugar poderia governar. Nesse plano, o CDS é hoje transparente perante o eleitorado. A realidade alterou-se, portanto, passámos a ter uma circunstância em que a relevância política está em quem tenha uma maioria. Ninguém poderá ficar espantado que o CDS participe numa maioria que seja alternativa à do PS. O critério do partido é totalmente transparente.

Leia a entrevista completa nesta edição do Semanário SOL. Já nas bancas.