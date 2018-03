Tudo ou nada em Camp Nou

Liga Espanhola poderá definir-se em Barcelona, com a visita do Atlético de Madrid ao líder. Jornada quente também na liga transalpina.

Um Atlético de Madrid na sua melhor forma esta época visita Camp Nou a cinco pontos do FC Barcelona. Os ‘colchoneros’, que vêm de oito triunfos consecutivos e contam com um Antoine Griezman inspirado - um hat trick e um póquer nos últimos dois jogos - têm uma oportunidade que poderá ser decisiva para se aproximarem dos blaugrana, em baixo de forma. Mas em caso de triunfo, quando ficam a faltar 11 jornadas para o fim do campeonato, a equipa catalã fica com oito pontos à maior e só com algo de extraordinário a acontecer, deixará fugir o título.

O Real Madrid, já a 15 pontos do líder, recebe o Getafe e caso não seja vitorioso arrisca-se a ser ultrapassado pelo Valência no terceiro lugar da classificação.

Itália é o outro grande campeonato do Velho Continente que promete emoção no fim de semana. Esta tarde, às 17, a terceira classificada Lázio recebe a vice-líder Juventus. A ‘Vecchia Signora’ está impedida de perder pontos sob pena de ver o líder Nápoles, que às 19h45 recebe a Roma, quinta classificada, fugir na tabela.

Mas a equipa romana ambicionar subir ao quarto lugar - que dá acesso à Champions - ocupado pelo Inter, que domingo disputa com o AC Milan o dérbi de Milão.