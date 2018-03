Morreu a atriz Brasileira Tônia Carrero. Tinha 95 anos.

A atriz tinha uma úlcera no sacro e foi submetida a uma cirurgia. Durante a operação teve uma paragem cardíaca e nao resistiu.

Tônia Carrero participou em várias novelas brasileiras, como Sangue do meu Sangue, Sassaricando e Senhora do Destino e era considerada uma das estrelas das novelas no Brasil.