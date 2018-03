Transportes públicos. Procura aumentou no ano passado

As grandes empresas de transportes públicos registaram um aumento da procura em 2017 atingindo mesmo o melhor resultado dos últimos cinco anos. Ao todo foram validadas 669 milhões de passagens no universo analisado, mais 2,8% comparando com o mesmo período de 2016, revelou o Público.

A CP foi a empresa que apresentou maior crescimento face a 2015 ao subir 6,3%, para 122 milhões. Já a Carris registou a subida menos expressiva (1,2%, para 122,4 milhões de viagens validadas), no entanto, conseguiu inverter a tendência de queda no ano em que passou para as mãos da Câmara Municipal de Lisboa.

Mas há duas empresas que já registam evoluções positivas: a Metro do Porto, que fechou o ano passado com 60,6 milhões de viagens validadas (o melhor resultado de sempre, contra os 55,7 milhões de 2011 e 4,5% acima de 2016) e o Metro Sul do Tejo (MST) que com 11,9 milhões de passagens no ano passado, ficou 13% acima dos valores de 2011 (mais 3,5% face a 2016).

De acordo com o mesmo jornal, este crescimento está associado além da qualidade da oferta também às políticas públicas de promoção de formas sustentáveis de mobilidade assentes no transporte público.