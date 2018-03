Adega Mayor quer aumentar faturação em 2018

Negócio de vinhos do grupo Nabeiro deverá crescer impulsionado pela consolidação das exportações e pelo reforço da presença no retalho em Portugal.

A Adega Mayor, Adega Mayor quer aumentar faturação, prevê aumentar em 20% a faturação este ano, para 7,3 milhões de euros, impulsionada pela consolidação das exportações e pelo reforço da presença no retalho em Portugal. A nível internacional, pretende “consolidar alguns mercados” para onde já exporta, como Brasil, Dinamarca e Inglaterra.

"É nosso objetivo aumentar a presença neste canal através do reforço da oferta de produtos e do alargamento da distribuição, numa ótica de construção da marca em todos os pontos de contacto com o consumidor, o que nos vai permitir ter um crescimento da visibilidade e da notoriedade", afirmou Rita Nabeiro à Lusa.

A expansão prevista do mercado interno em 2018 segue-se a um crescimento "acima das expectativas" em 2017, ano em que a faturação da Adega Mayor cresceu 30% relativamente ao ano anterior, para os 6,1 milhões de euros, e a produção ultrapassou o milhão de garrafas, beneficiando do 'boom' do turismo em Portugal.

"Em 2018 podemos crescer um pouco mais a faturação, mas já não 30%...talvez 20% seja mais realista. Tem a ver também com questões de produção, não podemos crescer mais do que aquilo que temos, porque o vinho é um produto agrícola e estamos um bocadinho dependentes da natureza", sustentou Rita Nabeiro.

De acordo com a gestora, a expansão internacional da Adega Mayor tem vindo a ser desenvolvida "em conjunto" com a do grupo Nabeiro, que tem no café o seu principal negócio e cuja "presença nalguns mercados de forma direta -- como Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, Brasil, Angola e China - permite um trabalho mais consistente e focado" das marcas da empresa de vinhos.

Atualmente, o mercado externo representa 22% do negócio da Adega Mayor, com destaque para Angola, que lidera as vendas internacionais, seguida de França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, EUA, Brasil. Mais recentemente, também a Dinamarca e Inglaterra "têm dado sinais bastante positivos