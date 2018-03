Century 21 afasta a existência de bolha imobiliária em Portugal

O CEO da Century 21 Portugal afasta a existência de uma bolha imobiliária, mas admite que existe “um excesso de otimismo no mercado”, revela Ricardo Sousa ao i. E garante que cerca 60% das transações são feitas com recurso ao crédito à habitação e com um financiamento médio de 70% do valor do imóvel, o que, no seu entender, são valores normais para um bom funcionamento do mercado.

“Sendo a procura nacional o maior motor do mercado imobiliário residencial em Portugal, o rendimento disponível dos portugueses será uma limitação à evolução dos preços. A realidade nacional é diferente da de algumas micro zonas muito influenciadas pela procura internacional e pela concentração de oferta nos segmentos médio alto e de luxo”, diz o responsável.

Depois de ter registado uma faturação na ordem dos 35 milhões de euros no ano passado – um crescimento de 35% face ao ano anterior – resultado “de um crescimento transversal, em todo o território, e assente sobretudo na procura nacional, dominada pelas famílias portuguesas de classe média e média baixa”, a perspetiva da Century 21 é para continuar a crescer este ano.

“Todos os nossos indicadores confirmam a manutenção desta tendência para o primeiro semestre do ano, sendo que o principal desafio passa por identificar oferta disponível e ajustada ao poder de compra dos portugueses, e do novo perfil da procura internacional”, diz ao i, Ricardo Sousa.

Recorde-se que, nos doze meses de 2017 foram realizadas 10 988 transações de venda de imóveis, o que traduz um aumento de 37%, em relação às cerca de 8 mil efetuadas em 2016. No ano passado, os negócios mediados na rede da marca cresceram 20% para os 712 milhões de euros.

O valor médio de venda dos imóveis, a nível nacional, fixou-se nos 129 mil euros, o que traduz uma descida de cerca de 13% face ao valor médio de transação de 148 mil euros registado em 2016. No ano passado, a tipologia mais procurada pelos portugueses foi o T3.

Arrendamento em queda

Já o número de operações de arrendamento registou uma forte quebra de 18% no ano passado, fixando-se nas 2870 transações, em comparação com as 3500 realizadas em 2016, “acentuando a tendência decrescente do arrendamento que se tem vindo a verificar nos anos anteriores”.

A tipologia T2 foi a que registou maior procura e o valor médio de arrendamento, a nível nacional, fixou-se nos 598 euros, o que traduz uma quebra de 10,7% face à média nacional de 670 euros verificada em 2016. “Este indicador revela que foram os consumidores do segmento médio, e médio baixo, que mais procuraram soluções de arrendamento”, conclui.

Já em relação às conclusões do estudo realizado pela Cáritas que indica que os jovens em Portugal não conseguem comprar nem arrendar casa, Ricardo Sousa reconhece que há um desafio no acesso à primeira casa por parte dos jovens solteiros e jovens casais. "A Century 21 Portugal tem vindo a alertar para esta situação há vários anos. Há um claro aumento da procura neste segmento de mercado e uma evidente concentração da oferta residencial, nova e reabilitada, nos segmentos médio alto e de luxo. Acreditamos que a solução está, sobretudo, na mão dos operadores privados e na oportunidade de negócio criada pela necessidade de oferta de soluções low-cost, para arrendamento e venda", adianta.

Para o responsável, "é fundamental aumentar a oferta de habitação acessível, à classe média e aos jovens, e este paradigma pode ser resolvido com a regeneração dos espaços públicos urbanos, para criar novas soluções de habitação em novas zonas das cidades. A reabilitação dos espaços públicos estimula, também, a atração e fixação de empresas e serviços, que trazem novas dinâmicas de atratividade para as zonas reabilitadas e potenciam o surgimento de soluções de habitação. É imperativo potenciar as diferentes regiões turísticas nacionais e promover as diferentes características e mais-valias de cada região para oferecer mais alternativas de investimento à procura internacional".

Ao mesmo tempo, sugere que sejam estudados métodos inovadores de financiamento à construção para atrair operadores de grande dimensão para dinamizar o setor da construção residencial, que desenvolvam novos projetos ajustados às reais capacidades financeiras dos portugueses, de norte a sul do país.

Outra abordagem importante passa por trabalhar com os proprietários, de terrenos e prédios devolutos ou sub-ocupados, para potenciar novas soluções de habitação e a colocação de mais imóveis no mercado.

"O mercado deve atrair investidores que constituam grandes carteiras de imóveis para arrendamento, a nível nacional, com dimensão que lhes permita minimizar o risco, potenciar as economias de escala para que seja possível as rentabilidades desejadas com valor de rendas ajustadas à procura", acrescentando também que, "por último, mas não menos importante, é a definição de políticas que assegurem o equilíbrio entre as zonas turísticas e residenciais para proteger o ADN das respetivas regiões e garantir soluções de habitação para os cidadãos".