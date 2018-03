Preços dos combustíveis não vão sofrer alterações esta semana

Os preços dos combustíveis em Portugal não vão sofrer alterações na próxima semana. No caso da gasolina, o valor de referência está nos 1,512 euros por litro, enquanto o gasóleo custa 1,319 euros por litro, segundo os dados da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os mesmos dados indicam ainda que desde o início do ano, a gasolina já subiu três vezes e desceu quatro. Tendo ficado inalterada por outra vez. No que diz respeito ao gasóleo, subiu duas vezes, desceu quatro e por duas vezes ficou igual.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.