Mulher morre arrastada por ribeira

Dois carros foram esta domingo arrastadas pela corrente de uma ribeira, em Castro Verde. As duas viaturas – que circulavam numa estrada municipal – caíram na ribeira de Cobres, tendo sido os três ocupantes de uma das viaturas resgatados com ferimentos ligeiros. As autoridades tentaram resgatar a ocupante do segundo carro, mas quando o encontraram, a mulher estava já morta.

Fonte da GNR referiu que os condutores das duas viaturas terão tentado atravessar a ribeira quando foram arrastadas pela corrente