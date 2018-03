A noite dos Óscares em imagens | Fotogaleria

A surpresa não foi muita, "A Forma da Água" foi o filme vencedor da noite dos Óscares. A expectativa já era grande, e pelas 05h30 estava confirmado: o fime de Gillermo del Toro, também vencedor do prémio de Melhor Realizador, arrecadara o Óscar de Melhor Filme.

O Óscar de Melhor Actor Principal foi entregue a Gary Oldaman, que interpretou o papel de Winston Churchill em "A Hora Mais Negra".

Frances McDormand, com o filme "Três Cartazes à Beira da Estrada", recebeu o Óscar de Melhor Atriz Principal. O seu discurso teve direito a plateia em pé, tendo sido considerado o discurso da noite.

So powerful! 👏 #FrancesMcDormand gave an emotional speech before asking all female nominees to stand: https://t.co/zEKg0tteYm #Oscars pic.twitter.com/eWmHlPpAeN