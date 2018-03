PSD. Deputados aguardam Rui Rio com expetativa

Novo líder reúne-se com deputados na quinta-feira, Dia da Mulher. Sérgio Azevedo, um dos críticos, assume que “começam a estar reunidas as condições para que exista um grupo parlamentar coeso”

Rui Rio vai reunir-se pela primeira vez, na quinta-feira, com o grupo parlamentar do PSD. O novo líder não está no parlamento e os deputados encaram esta reunião com expetativa, após a conturbada eleição de Fernando Negrão para a liderança do grupo parlamentar.

As divergências não eram difíceis de prever. A maioria do grupo parlamentar não apoiou Rui Rio nas eleições internas. O clima de tensão atingiu o auge quando Fernando Negrão, que foi escolhido pelo novo líder para substituir Hugo Soares, conseguiu apenas os votos favoráveis de 35 dos 88 deputados. Em resposta, Negrão acusou alguns dos seus colegas de falta de ética.

Na primeira reunião com os deputados, na última quinta- -feira, o novo líder da bancada laranja pediu desculpa pelo excesso de linguagem e, apesar das muitas críticas que ouviu, conseguiu desanuviar o ambiente. Sérgio Azevedo, um dos deputados que admitiram ter votado em branco, considera que “foi um ato louvável” e admite que “começam a estar reunidas as condições para que exista um grupo parlamentar unido e coeso no combate ao governo do Partido Socialista”.

O deputado social-democrata congratula-se com as garantias que foram dadas pelo novo líder da bancada de que “todos vão ser úteis no combate ao governo. Não tenho motivos para ter uma visão antagónica do presidente do grupo parlamentar e estou disponível para ajudar o PSD naquilo que entenderem”.

Sérgio Azevedo reagiu assim à garantia dada por Fernando Negrão de que “o grupo parlamentar está unido, coeso e determinado para fazer oposição”, porque “os problemas estão resolvidos”.

